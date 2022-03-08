За словами окупанта, їм за дві години до виїзду сказали, що вони їдуть в Україну.

У полон потрапив російський військовий Телегін Анатолій, 1997 року народження, з 1-го мотострілецького полку. Він розповів, що їх перекидали з метою "допомоги Україні".

"Ми відстали від колони. Заховалися в кущах неподалік від дороги. Два дні їли свої сухпаї... А потім прийшли ваші озброєні цивільні і сказали: або здавайтеся, або ми вас уб'ємо. Тому ми кинули свої речі...", - заявив російський окупант.

Він попросив керівництво країни і військової частини допомогти їм повернутися додому живими.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що з 24 лютого 2022 року в полон в Україні взяли майже дві тисячі солдатів РФ.

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