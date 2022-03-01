Опозиціонер заявив, що йому соромно за дії Путіна.

Російський опозицінер та член Антивоєнного комітету Євген Чічваркін різко розкритикував вторгнення президента РФ Володимира Путіна до України.

"Мені соромно, хоча все, що робиться зараз - робить Путін, який прирікає український народ на загибель, а російський народ - на жебрацтво й ізоляцію", - сказав він у вечірньому ефірі українського марафону.

"Акела (Путін, - УНІАН.) не промахнувся, він обісрався", - додав Чічваркін.

Нагадаємо, у Білому домі вважають, що "стратегічний провал" вторгнення в Україну стане очевидним для президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх,

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