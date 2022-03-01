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Російський опозицінер та член Антивоєнного комітету Євген Чічваркін різко розкритикував вторгнення президента РФ Володимира Путіна до України.
"Мені соромно, хоча все, що робиться зараз - робить Путін, який прирікає український народ на загибель, а російський народ - на жебрацтво й ізоляцію", - сказав він у вечірньому ефірі українського марафону.
"Акела (Путін, - УНІАН.) не промахнувся, він обісрався", - додав Чічваркін.
Нагадаємо, у Білому домі вважають, що "стратегічний провал" вторгнення в Україну стане очевидним для президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх,