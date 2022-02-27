Також вони показали відео, на якому горить їхній будинок.

24 лютого Російська Федерація вторглася в Україну і влаштувала масштабну війну. У всіх містах відбуваються вибухи, горять будинки, військові бази та аеродроми. Гинуть мирні жителі і українські військові.

ЗСУ активно дає відсіч російським окупантам, а до них приєднуються і мирні жителі, які готові захищати кожен шматочок рідної землі.

Так, цього разу жителі Харкова звернулися до президента РФ Володимира Путіна і подякували йому за "визволення", яке ніхто у нього не просив.

На кадрах видно, як жінка разом з маленькою донькою звертаються до Путіна, показуючи, як у них за спиною горить будинок: "Спасибі, Володю. Ми саме на це і чекали від тебе. Нам тепер є де жити. Зате взимку тепло. Ти - цар і Бог".

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