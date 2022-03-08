Російські окупанти почали атаку в напрямку гуманітарного коридору в Маріуполі, не випускаючи людей з міста.

Віце-прем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вимагає у російських окупантів не зривати гуманітарний коридор до Маріуполя.

Про це йдеться у повідомленні міністерства у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, вона заявила, що зараз поступають сигнали, що Росія обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу з Запоріжжя до Маріуполя.

"Звертаюся до росіян: ми з вами домовилися, що Червоний хрест буде посередником у наших з вами перемовинах. І російська, і українська сторона письмово підтвердили Червоному хресту, що готові відкрити гуманітарний коридор у напрямку Запоріжжя–Маріуполь і Маріуполь–Запоріжжя для евакуації людей та завезення гуманітарних вантажів", - наголосила Верещук.

Вона зазначила, що з Запоріжжя у напрямку Маріуполя через Оріхів, Пологи, Бельманку, Розівку, Республіку, Мангуш і Портовське вийшов гуманітарний вантаж: 8 вантажівок і понад 30 автобусів, які на зворотньому шляху мають забрати людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 березня, російські окупанти почали атаку в напрямку гуманітарного коридору в Маріуполі, не випускаючи людей з міста.