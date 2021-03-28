Міністр нагадав, що, за даними фахівців, на сьогодні щільність наявних мін і вибухонебезпечних речовин на території України більше, ніж у будь-якій точці світу.

Віце-прем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков прогнозує, що процес розмінування Донбасу триватиме не менше 25-30 років.

Про це він сказав у програмі «На самом деле: Украина» телеканалу «Дом».

Міністр зазначив, що вивчав досвід Хорватії з ліквідації наслідків збройного конфлікту 1991-1995 років, що виник при виході країни зі складу Югославії. «25 років тому закінчилася та війна, а вони досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій. До того ж у дуже важкодоступних місцях: скелях, ущелинах, лісовій складній зоні, що цього року вони планують розмінувати до 50 кв. км», — сказав Резніков.

Він додав, що суму, яка необхідна на очищення Донбасу від вибухонебезпечних предметів, можна буде назвати тільки після повернення окупованих територій та проведення повного аудиту. Але з досвіду Хорватії — мова йде про сотні мільйонів євро.

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«Вони витратили, якщо я не помиляюся, дві цифри звучало, 800 та 900 млн євро — двома траншами за цей весь період було залучено на те, щоб тільки провести розмінування», — підкреслив Резніков.

Міністр нагадав, що, за даними фахівців, на сьогодні щільність наявних мін і вибухонебезпечних речовин на території України більше, ніж у будь-якій точці світу.

«І якщо математично підійти, то один день війни дає п'ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, відповідно до хорватської матриці, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30», — прогнозує він.

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Автор: Світлана Закелова