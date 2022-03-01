Шлях буде довгим, зауважує вона.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що початок розслідування дій Росії у Міжнародному кримінальному суді буде дуже серйозним кроком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ймовірності того, що президент Росії Володимир Путін відповість за свої дії у Міжнародному кримінальному суді.

Венедіктова нагадала, що Україна не є членом МКС. "Тому те, що сьогодні прокурор Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду, зробив цю заяву (щодо того, що він розслідуватиме злочини Росії проти України - УНІАН) - це дуже серйозна вже наша перемога. І я дякую всім прокурорам, які працювали над цим", - зазначила вона.

Генпрокурор також пояснила, що Путін має імунітет і Україна не може притягати його до відповідальності у себе. "Але у Міжнародному кримінальному суді можемо... Звичайно, шлях буде довгий", - сказала Венедіктова.

Вона також наголосила: "Грузія 2008 року - ще на шляху, ще розслідування йде. Вони ще не перейшли до суду. Але якщо ми хоча б почнемо розслідування - це вже дуже і дуже серйозно... Це прекрасний крок і я рада, що ми на 5-му дні війни отримали таку перемогу".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі "якнайшвидше" розпочне розслідування вторгнення Росії в Україну. Про це заявив прокурор МКС Карім А. А. Хан.

Так, після попереднього вивчення ситуації Хан підтвердив наявність розумних підстав "вважати, що в Україні були здійснені як передбачувані військові злочини, так і злочини проти людяності".