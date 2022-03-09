Ударів вони планують завдавати з території Республіки Білорусь.

Українська розвідка оприлюднила список російських льотчиків, які планують завдавати ракетно-бомбових ударів по українських містах з території Білорусі.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

"Кожний українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України оприлюднює список льотного складу стратегічної авіації Повітряно-космічних сил Росії, який планується до переміщення на аеродроми Республіки Білорусь для здійснення ракетно-бомбових ударів по українських містах", - розповіли у розвідці.

Повний список імен дивіться тут.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти з повітря бомблять українські міста некерованими бомбами вільного падіння.

Так, 5 березня над територією України було збито ворожий літак Су-34, який виконував бомбардування житлових кварталів міста Чернігів. Екіпаж встиг катапультуватися. Штурман ворожого літака загинув. Льотчика було взято в полон.

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