У Київську область зайшов зведений загін військовослужбовців Росгвардії від Чеченської республіки чисельністю 1,2 тисячі осіб.

Українська розвідка опублікувала дані про чеченських командирів військовослужбовців Росгвардії, які воюють проти України у Київській області.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Розуміючи неминучість покарання за воєнні злочини, що були скоєні на території України, все більше представників силових структур росії намагається вийти на зв’язок з воєнною розвідкою України, пропонуючи в якості "вхідного квитка" різну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, днями було отримано комплект матеріалів на командирів зведених загонів від Чеченської республіки. Матеріали були перевірені та підтверджені відповідними можливостями ГУР МО України.

У зв'язку з цим розвідка публікує частину наявної інформації.

Зокрема, 24 лютого через Чорнобильську зону відчуження на територію України прибув зведений загін військовослужбовців Росгвардії від Чеченської республіки - батальйони "Север" (командир Магомед Тушаєв, загинув), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозний" (Анзор Бісаєв). Їхня чисельність складала понад 1200 осіб.

При цьому генерал-майора Тушаєва було знищено 26 лютого в районі Гостомеля. Бісаєва раніше помітили в районі Бородянки або села Бабінці, Межидов теж в районі Бабінців.

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