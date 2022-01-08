Пасажиропотік у порівнянні з останнім тижнем минулого року зменшився на 34% на КПВВ "Станиця Луганська".

Рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Робота всіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно з 8:00 та триває до 16:00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік у порівнянні з останнім тижнем минулого року зменшився на 34%. Так, від 1 січня через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 3 тис. 939 осіб, а на контрольовану територію – 4 тис. 037 осіб.

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Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 221 особа та 39 транспортних засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 193 особи та 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Кабінет міністрів спростив порядок перетину контрольно-пропускних пунктів з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополь.

Зміни передбачають скасування обмежень щодо реєстрації у електронному сервісі "Вдома" та звільняють від проходження самоізоляції чи обсервації для українців, які будуть в’їжджати з тимчасово окупованих територій.

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