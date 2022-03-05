Зокрема, були обговорені майбутні кроки щодо постачання важливого озброєння і застосування додаткових санкцій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном на українсько-польському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба розповів під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, глава МЗС сьогодні відвідав ділянку українсько-польського кордону, де зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Ми провели перемовини прямо на кордоні у нейтральній зоні, потім ми перетнули кордон в Україну - декілька кроків як символ підтримки. У нас відбулося продуктивне обговорення щодо ефективності санкцій, які вже застосовані проти Росії, і щодо вжитих заходів, але також, що більш важливо, про наші майбутні кроки у постачанні Україні важливого озброєння і застосування додаткових санкцій проти Росії", - наголосив Кулеба.

"Я впевнений, ми втілимо це найближчими днями. Сполучені Штати також координуватимуть їхні зусилля з їхніми європейськими союзниками", - заявив Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до транснаціональної корпорації Shell у зв'язку із таємною закупівлею російської нафти.

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