СБУ отримала секретні матеріали окупантів / facebook.com/SecurSerUkraine
Прес-служба Служби безпеки України повідомила, що спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.
Серед документів також:
- бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
- схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок тощо;
- умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.
"Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишиться в живих – обов’язково будуть покарані", - говориться в заяві СБУ.
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
Нагадаємо, раніше у Чернігові горіла будівля СБУ.