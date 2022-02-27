СБУ отримала секретні матеріали окупантів / facebook.com/SecurSerUkraine

Прес-служба Служби безпеки України повідомила, що спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога.

Серед документів також:

  • бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
  • схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок тощо;
  • умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

"Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишиться в живих – обов’язково будуть покарані", - говориться в заяві СБУ.

facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, раніше у Чернігові горіла будівля СБУ.

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