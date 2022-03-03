Українська спецслужба non-stop виявляє зрадників і диверсантів, що діють на користь окупантів.

Служба безпеки України повідомляє, що вчора, 2 березня, в різних містах було виявлено кілька диверсантів. При цьому СБУ нагадує, що державна зрада - це злочин, і кожен диверсант буде покараний.

Івано-Франківськ

СБУ затримала коригувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром. Диверсант прибув до міста за добу до широкомасштабного вторгнення в Україну. Він оселився недалеко від аеропорту.

А напередодні ракетно-бомбового удару РФ передав ворогові інформацію про місцезнаходження об'єкта. В результаті бомбардування інфраструктура аеропорту була зруйнована, про що диверсант відзвітував окупантам.

СБУ затримала диверсанта в момент коригування іншого стратегічного об'єкта.

Київ

Спецпризначенці СБУ нейтралізували диверсійну групу ворога. Її головним завданням був збір даних про розташування військових частин на території столиці. Уцілілі диверсанти передані правоохоронцям.

Запоріжжя

Затримано місцевого жителя, який за гроші погодився допомогти ворогові – фотографував укріплення військових у місті та відправляв дані російським кураторам.

Луганщина

СБУ викрила зрадників серед чиновників місцевих органів влади.

Наші слідчі розслідують державну зраду керівників Марківської та Міловської об'єднаних територіальних громад Луганської області, які перейшли на бік ворога. Вони закликали місцевих жителів не чинити опір російським окупантам і сприяли військовій агресії проти України.

Черкащина

Двоє зрадників СБУ викрили також у місті Сміла. Чиновники місцевих органів влади планували перейти на бік ворога і допомагати загарбникам. Наразі триває слідство, їм загрожує 15 років позбавлення волі.

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