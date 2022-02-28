Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо міського голови Куп'янська за фактом державної зради.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури у Facebook.
"За процесуального керівництва органів Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо Куп’янського міського голови Харківської області Мацегори Г. М. за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними слідства, міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.
"Представник влади перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, Мацегора Г.М. вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті. Відповідно до вимог КПК України, для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБ України у Харківській області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше сьогодні мер Куп'янська Геннадій Мацегора заявив, що місто тепер знаходиться під контролем російських окупантів.
Російські військові заявили, що зайдуть в місто, щоб нібито "забезпечити порядок і заспокоїти жителів".
"Чотири дні тому місто залишили всі: СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Ми залишилися самі. Я зі своїми підлеглими і райвідділ поліції, який до останнього моменту знаходився і знаходиться поруч зі мною", - зазначив Мацегора.
Мер зазначив, що життя городян "залежить від нас, наших дій, від того як ми себе зараз зарекомендуємо".