За даними слідства, міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо міського голови Куп'янська за фактом державної зради.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури у Facebook.

"За процесуального керівництва органів Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо Куп’янського міського голови Харківської області Мацегори Г. М. за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними слідства, міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

"Представник влади перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, Мацегора Г.М. вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті. Відповідно до вимог КПК України, для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБ України у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні мер Куп'янська Геннадій Мацегора заявив, що місто тепер знаходиться під контролем російських окупантів.

Російські військові заявили, що зайдуть в місто, щоб нібито "забезпечити порядок і заспокоїти жителів".

"Чотири дні тому місто залишили всі: СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Ми залишилися самі. Я зі своїми підлеглими і райвідділ поліції, який до останнього моменту знаходився і знаходиться поруч зі мною", - зазначив Мацегора.

Мер зазначив, що життя городян "залежить від нас, наших дій, від того як ми себе зараз зарекомендуємо".

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