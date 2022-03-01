Рішучий спротив українського народу блокує плани окупантів.

Україна шосту добу бореться із російськими загарбниками. Завдяки потужному спротиву, ворогу не вдалося стрімко досягти поставлених цілей.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продемонстрували усьому світу свою підступність: завдання ракетних ударів, ведення вогню реактивними системами залпового вогню та авіаудари свідчать, що вони неспроможні воювати з готовим до тотального спротиву Українським Народом. "Сміливість" окупантів проявляється тільки у залякуванні мирного населення та мародерстві", - йдеться у повідомленні.

Водночас українські захисники на Сіверщині продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, із завданням – не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин.

Частина сил продовжує ведення оборони Чернігова, здійснює вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускає вклинення противника в межі міста.

На Слобожанщині підрозділи ЗСУ продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, завдають противнику втрат в живій силі та техніці, захоплюють полонених.

На Приморському напрямку українські воїни продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності.

Окупанти вже кілька днів поспіль намагаються атакувати Київ. Українські захисники мужньо тримають оборону. Угруповання оборони міста продовжує вести бої та утримувати визначені райони оборони, частиною сил готується до виконання раптових завдань.

Штурмові підрозділи та підрозділи артилерії зайняли оборону на околицях столиці та удосконалюють фортифікаційне обладнання позицій.

Підрозділи територіальної оборони посилюють особовий склад Збройних Сил України та виконують завдання з охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури столиці.

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