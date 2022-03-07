Окупант звернувся до своїх товаришів по службі.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував у своєму Telegram-каналі відео, як штурман збитого окупаційного вертольота Мі-8 закликає своїх товаришів по службі припинити війну і покинути Україну.

"Хочу звернутися до громадян Російської Федерації і до своїх товаришів по службі. Дорогі друзі, я прошу вас припинити ці дії і повернутися додому. У них мирне населення, діти, жінки, вони ні в чому не винні. Ще раз прошу вас одуматися і повернутися додому, припинити це все", - сказав поранений штурман.

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