Ворог атакує на Куп’янському напрямку, бо сподівається, що Україна відтягне сили з півдня. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Він сказав, що не хотів би коментувати цю ситуацію, бо це – військова справа та обставини біля Куп’янська змінюється.
"Єдине, що можу сказати – вони (РФ – УНІАН) намагаються там йти в атаку, щоб зменшити там спроможність українських сил оборони на нашому напрямку контрнаступу. Це їх надія, що ми заберемо сили з півдня і відповідно відреагуємо. Але паралельно там же на сході ми успішно продовжуємо рухатися навколо Бахмута. І там іде операція по оточенню Бахмута. Тому вони як раз перекидають туди свої резерви, це війна…", - сказав Резніков.
Ситуація на Куп'янському напрямку - деталі
21 серпня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Куп'янському напрямку ситуація складна. За її словами, на Куп'янському і Лиманському напрямках армія РФ не залишає спроб рухатися вперед, там відбувається перегрупування та ворог підтягує сили.
Пізніше стало відомо, що на Лімано-Куп'янському напрямку понад 45 тисяч російських військовослужбовців, величезна кількість танків, БМП, артилерійських систем, але ЗСУ має міцну оборону.
За словами начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, противник утримує там понад 45 тисяч своїх військовослужбовців, понад півтисячі танків, багато бойових броньованих машин, понад 30 артилерійських систем тощо.