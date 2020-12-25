На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь, зазначили у штабі.

Протягом минулої доби, 24 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, неподалік Водяного, на різних напрямках, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Під час обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки. Обом захисникам надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів.

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь.

Від початку поточної доби, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - наголосили у штабі.

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Автор: Андрій Василюк