Протягом минулої доби, 24 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.
Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, неподалік Водяного, на різних напрямках, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
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Під час обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки. Обом захисникам надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів.
На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь.
Від початку поточної доби, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - наголосили у штабі.
"Перемир'я" на Донбасі
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.
- 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.
- 24 листопада від кулі російського снайпера під Авдіївкою загинув старший солдат 72 ОМБр В’ячеслав Мінкін.
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