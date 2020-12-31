У Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню. Ще 37 порушень в Луганській області.

Протягом минулої доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, поблизу Авдіївки бойовики кілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, а неподалік Старогнатівки - з великокаліберного кулемета.

Крім того, російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Попасної.

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На решті ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 31 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Бойовики стріляли з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї в районі Старогнатівки.

Порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Раніше в Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню. Ще 37 порушень - у Луганській області.

Про це йдеться в звіт СММ ОБСЄ.

Так, більшість порушень відбулося в районах на північ від Широкіно і поблизу Донецької фільтрувальної станції. Усього за попередній звітний період зафіксовано 299 таких порушень.

У Луганській області СММ 37 зафіксувала порушень режиму припинення вогню, включаючи 10 вибухів невизначеного походження, на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в області зафіксовано 2 порушення таких.

Всього з дня досягнення домовленості про перемир'я, яке набуло чинності 27 липня, ОБСЄ зафіксувала вже не менше 5 055 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: УНІАН