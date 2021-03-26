Протягом доби 25 березня було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, втрат серед українських військових немає.
Як йдеться у повідомленні штабу ООС, біля Світлодарська окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
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Позиції біля Майорська найманці обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Богданівки російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціям захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Також біля Широкиного противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 26 березня, обстрілів не зафіксовано.
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