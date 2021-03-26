Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що для Росії основне завдання - це знищення України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи загибель чотирьох українських військових внаслідок обстрілу окупантами.
"Власне, очікувати щось від Росії та від її окупаційних адміністрацій в ОРДЛО не варто", - сказав Кравчук і додав, що для Росії основне завдання - це "знищити Україну".
"На початках можна зробити, скажімо, губернію, а в принципі, Україна як держава не повинна існувати - це позиція президента Росії Путіна, висловлена багато років тому", - наголосив Кравчук.
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"Тому чекати, що вони будуть діяти гуманно - це перебільшення, але, попри це Україна продовжує стояти на тому, що ми будемо виконувати, поки діють і існують мінський майданчик, "нормандський формат", ми виконуємо і будемо виконувати ті рішення, говорячи про те, що для України найважливіше - це мир, але не поступаючись ні крихтою національних стратегічних інтересів", - підкреслив він.
Вбивство російськими окупантами 4 українських військових
Сьогодні, 26 березня, в районі населеного пункту Шуми внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє дістали поранення.
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