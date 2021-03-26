В даний час бій триває.

Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій, внаслідок чого загинуло четверо військових.

Читайте такожЖертви серед місцевих та збільшення обстрілів: опубліковано новий звіт ОБСЄ про події на ДонбасіЯк повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у соцмережі, окупанти обстріляли українських військових з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

"В результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - зазначаэться в повідомленні.

У прес-центрі підкреслили, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - підсумували в прес-центрі.

Крім цього, як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в соцмережі, наразі бій між українськими військовими та російськими окупантами триває.

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Автор: Ірина Погоріла