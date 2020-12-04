Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої важкості.

Сьогодні окупанти двічі порушили перемир'я на Донбасі, один військовослужбовець отримав поранення.

Читайте такожМинулої доби на Донбасі окупанти 9 разів порушили режим припинення вогнюПро це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00.

"Від початку поточної доби, 4 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл українських позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил.

Йому оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої важкості.

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Автор: Антоніна Доломанжи