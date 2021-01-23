Бойових втрат серед українських захисників немає.

На Донбасі з початку поточної доби окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню.

Читайте такожСнайпер та гранатомети: бойовики шість разів порушили "тишу" на ДонбасіПро це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Поблизу населеного пункту Гнутове вони вели обстріли з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Біля Водяного окупанти застосували підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. В передмісті Авдіївки вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

За даними штабу, бойових втрат серед українських захисників немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також повідомляється, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 36 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Світлана Закелова