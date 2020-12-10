Про всі випадки порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами українська сторона СЦКК негайно інформує спостерігачів ОБСЄ.

Збройні формування РФ на Донбасі всупереч дії режиму припинення вогню продовжують застосовувати снайперський вогонь проти підрозділів Збройних сил України.

Читайте такожОбстріли, БПЛА та обладнання позицій: бойовики збільшили кількість провокацій на ДонбасіПро це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сторінка штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, протягом листопада зафіксовано 4 випадки застосування снайперського вогню, в результаті якого загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще одного воїна було поранено.

«Важливо зазначити, що крім особового складу ЗСУ, ціллю для ворожих снайперів стають камери спостереження, що використовують передові українські підрозділи для ведення спостереження за противником та фіксації їх злочинних дій», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона наголошує, що про всі випадки порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами вона негайно інформує Спостережну моніторингову місію ОБСЄ.

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Автор: Дмитро Хилюк