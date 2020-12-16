Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не становили загрози для українських військових, тому вони вогонь у відповідь не відкривали.

Окупанти на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог влаштовував провокації неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.

Читайте такожЗа добу бойовики п'ять разів порушували режим тиші на ДонбасіПро це йдеться в ранковому зведенні ООС на сторінці в соцмережі.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» найбільше обстрілів було зафіксовано в передмісті Авдіївки. Тут ворог чотири рази відкривав вогонь в напрямку українських позицій з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано два порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не становили загрози для українських військових, тому вони вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

З початку цієї доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. "Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з станкових та ручних протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Провокація противника не становила загрози для українських військових, вогонь у відповідь не відкривався. "Бойових втрат та поранень – немає", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла