Крім цього, на луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів противник здійснив обстріл позицій неподалік Луганського

Сьогодні на Донбасі зафіксовано п’ять випадків порушення окупантами домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.

Читайте такожОкупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Горлівки, поранено двох українських військовихПро це йдеться у зведенні прес-служби Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Так, на Донецькому напрямку, поблизу Водяного, з напрямку тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі 122-міліметрової артилерійської системи, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, біля цього ж населеного пункту окупанти вдалися до дистанційного мінування українських позицій, з використанням переносного комплексу мінування.

В штабі зазначають, що на Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів противник здійснив обстріл позицій неподалік Луганського, а також використовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Південного.

В повідомленні сказано, що "в результаті ворожих обстрілів, втрат серед українських підрозділів немає".

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Автор: Надя Пришляк