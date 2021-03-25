Втрат серед українських воїнів немає.

Від опівночі російські окупаційні сили один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 у Facebook.

"З початку цієї доби було зафіксовано один ворожий обстріл позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік селища Світлодарськ окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться у зведенні.

Водночас українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

"Відповідно до звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 24 березня, безпілотний літальний міні-апарат патрулю місії зафіксував на території ОРДЛО військову техніку збройних формувань РФ, яка перебувала в зоні безпеки: три одиниці БМП-1 було помічено поблизу населеного пункту Новоселівка, 11 бронетранспортерів МТ-ЛБ - на території підприємства в Калиновому та 4 одиниці МТ-ЛБ - неподалік населеного пункту Калинове-Борщувате", - сказано у зведенні.

Також вкотре місія зафіксувала 75 протитанкових мін, встановлених поперек дороги на відстані близько 3 км від Лозового, що на Донеччині. У полях поблизу цього ж населеного пункту виявлено ще приблизно 330 протитанкових мін. За оцінкою СММ, усі ці міни належать збройним формуванням РФ.

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"За допомогою засобів РЕБ, окупанти продовжують перешкоджати роботі БПЛА патрулів ОБСЄ. Глушіння зафіксоване як у Луганській так і у Донецькій областях. 22 березня, під час виконання польоту над населеними пунктами Троїцьке, Логвинове, Булавине та Степанівка відбувалось глушіння сигналу GPS літальних апаратів, що суттєво ускладнило роботу СММ", - йдеться у повідомленні.

Українські військові вважають, що "такі зухвалі дії представників збройних формувань РФ із застосування сучасних засобів радіо-електронної боротьби, вкотре підтверджують небажання найманців виконувати Мінські домовленості".

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Автор: Віталій Саєнко