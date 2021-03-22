42-річного чоловіка госпіталізували з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

У селі Оріхове-Донецьке Луганської області госпіталізовано місцевого жителя, який підірвався на вибуховому пристрої.

Читайте такожНа Донеччині підірвався автомобіль ЗСУ, постраждали 9 військовихПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Зазначається, що вчора, 21 березня, до чергової частини Щастинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що до лікарні госпіталізовано 42-річного місцевого жителя з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи та вибухо-технічної служби ГУНП встановили, що у с. Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, яке межує з окупованою територією, троє місцевих жителів виносили дошки із сараю та грузили їх у лафет для подальшого транспортування.

«Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків отримав тілесні ушкодження. Домоволодіння, на території якого стався вибух, знаходиться на околиці населеного пункту, розташоване в безпосередній близькості до лінії розмежування, є не жилим та нічим не огороджене», - йдеться у повідомленні.

З місця події були вилучені металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу до НДЕКЦ.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт"). Проводиться досудове слідство.

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Автор: Світлана Макринська