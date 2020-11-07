З початку поточної доби, 7 листопада, у смугах відповідальності бригад Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.
Читайте такожЗеленський про Донбас: абсолютної тиші ще немає, але це початок шляху до припинення війниЯк повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.
«У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 104 вибухонебезпечних предмети», - йдеться у повідомленні.
В штабі зазначили, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
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