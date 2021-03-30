У Донецькій та Луганській областях та на Кримському напрямку посилюють угруповання українських військ, також створюють угруповання ЗСУ на ймовірних напрямках загрозливих дій з боку противника.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної обстановки навколо України.

Читайте такожСнайпери стріляли в спину: озвучено деталі загибелі чотирьох бійців ЗСУ на ДонбасіЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на позачерговому засіданні Верховної Ради.

За словами Хомчака, з метою своєчасного та адекватного реагування на відповідні дії збройних сил РФ Збройними силами України разом з іншими складовими сектору безпеки та оборони передбачено заходи з утримання в готовності до виконання завдань військ та резервів для припинення провокаційних дій та реагування на загрози, які можуть виникнути на ділянках державного кордону та на інших напрямках.

Також Хомчак заявив про заходи з посилення угруповань Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей та на Кримському напрямку за рахунок військових частин ЗСУ, які перебувають у різних ступенях бойової готовності. Крім того, створюються відповідні угруповання ЗСУ для виконання завдань з оборони держави на ймовірних напрямках загрозливих дій противника.

Крім того, головнокомандувач відзначив постійне нарощення готовності та дій на урбанізованій місцевості за різноманітних погодних умов.

«ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України», - резюмував він.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту Шуми, в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести розмови з усіма лідерами «нормандської четвірки».

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Автор: Костянтин Гончаров