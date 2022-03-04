Керівництво станції та колектив докладають максимум зусиль, аби не допустити катастрофи.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух заявляє, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається вкрай складною.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ситуація продовжує залишатися вкрай складною. Керівництво станції та колектив докладають максимум зусиль, щоб мирний атом продовжував бути мирним!", - наголосив Старух.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.

Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.

Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Президент Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС й закликав Європу та світ прокинутися й попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній повинен нарешті почати діяти.