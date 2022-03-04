Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух заявляє, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається вкрай складною.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ситуація продовжує залишатися вкрай складною. Керівництво станції та колектив докладають максимум зусиль, щоб мирний атом продовжував бути мирним!", - наголосив Старух.
Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти влучили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.
Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.
Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.
Президент Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС й закликав Європу та світ прокинутися й попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.
Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній повинен нарешті почати діяти.