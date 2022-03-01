На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ в напрямку столиці.

Ситуація навколо міста Києва залишається напруженою.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Ситуація навколо Києва залишається напруженою. На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ в напрямку столиці", - наголошується у повідомленні.

Наголошується, що російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфраструктури та нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, літаки РФ ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб їх не збивали українські війська.

Так, російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.