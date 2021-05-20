Президент також акцентував на дуже повільному відході військ Росії від кордонів України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірності ескалації з боку Російської Федерації є завжди, а військова напруга на кордонах України зі сторони Росії зберігатиметься до кінця її військових навчань – щонайменше до вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

«Щодо кількості людей (військових РФ на кордонах України – УНІАН) та ймовірності ескалації – вона завжди присутня... зараз складна ситуація», - заявив він.

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За словами президента, наразі в тимчасово окупованому Криму перебувають 30-35 тис. російських військових, в ОРДЛО – теж близько 35 тис. - окупаційний контингент, включно з 3 тис. російських військових.

«Плюс уздовж кордонів ми бачимо 47-80 тис. (військових) – ця кількість у різні моменти по-різному зростає та зменшується. Ми бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військових РФ – вони відходять дуже-дуже повільно. Ми бачимо поки що (відхід – УНІАН) 3,5 тис. військових з Криму і все, всі інші війська – на місці, на жаль», - додав він.

Зеленський наголосив, що на кордонах наразі «серйозна ситуація».

«Я вважаю, що така напруга може бути до кінця військових навчань РФ, щонайменше – до вересня місяця», - підкреслив він.

Ескалація біля українських кордонів з боку РФ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський наголосив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня у місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід – 2021», які заплановані на вересень цього, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Костянтин Гончаров