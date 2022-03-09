Ситуація в Луганській області: пожежі внаслідок обстрілів, знищені житлові будинки та школа / фото Facebook
Список воєнних злочинів російських солдатів і путінського режиму щодня поповнюється. Окупанти і далі обстрілюють будинки мирних жителів і цивільну інфраструктуру. ЗСУ роблять все, щоб збивати ракети ворогів. Одну з них знешкодили в Обухівському районі, але бомбардування постійно тривають. Це підтверджує звіт від голови Луганської ОДА Сергія Гайдая. Він повідомив про обстріли, які сьогодні, 9 березня, здійснили путінські нелюди в області.
- 07:13. Бомбардування м. Золоте. Інформація про загиблих, потерпілих та пошкодження уточнюється.
- 08:02. М. Рубіжне Сєвєродонецького району, пр. Красноармійська: в результаті обстрілу загоряння гаража.
- М. Сєвєродонецьк: повторне загоряння балконів 2-го, 3-го поверхів, горіла квартира по шосе Будівельників.
- В результаті обстрілу горіла ЗНШ № 1 м. Попасна Сєвєродонецького району, вул. Донецька.
- 08:18. М. Рубіжне Сєвєродонецького району, вул. Володимирська. У завалах виявлено 2 загиблих в результаті обстрілу.
- 09:45. М. Рубіжне Сєвєродонецького району, вул. Богуна — виявлений в завалах один загиблий.
- Обстріл м. Попасна Сєвєродонецького району, в результаті обстрілу: пошкоджені ЗНШ № 1, інформація про загиблих, постраждалих і пошкодження уточнюється; горить гараж за адресою по вул. Пушкіна, через обстріли пожежно-рятувальний підрозділ виїхати не в змозі; вул. Мельнікова: загоряння недіючої лікарні в результаті обстрілу.
- Сєвєродонецький район, с. Борівське, пров. Піщаний: загоряння житлового будинку в результаті обстрілу.
- Сєвєродонецький район, с. Борівське, пров.Абрикосовий: загоряння житлового будинку в результаті обстрілу. Черговий караул на пожежу не їде.
- М. Рубіжне Сєвєродонецького району, вул. Менделєєва: загоряння квартир у багатоповерховому будинку в результаті обстрілу.
- 13:45. М. Попасна Сєвєродонецького району: внаслідок обстрілу загоряння складських приміщень будівельного магазину за адресою вул. Бахмутська. Через обстріли пожежно-рятувальний підрозділ до гасіння пожежі не залучається.
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