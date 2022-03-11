Раніше сьогодні він повідомляв про активні бойові дії під Гур'ївкою.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє про обстріл Миколаєва з північного сходу.

Про це йдеться в його Telegram-каналі.

"Стріляють по місту мразі з північно-східного боку", - написав Кім.

Раніше сьогодні він повідомляв про активні бойові дії під Гур'ївкою.

"Ми намагаємося вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається сховатися", - зазначив глава ОВА.

"Миколаїв дуже, як ніколи, обстрілюють ракетами РСЗВ. Знову горять житлові будинки, є інформація про влучення в один із супермаркетів. Коротше, горить усе, що безумець Путін називає "військовою інфраструктурою НАТО"", - йдеться у повідомленні місцевого Telegram-каналу.

Пізніше Кім повідомив про результати обстрілу, зокрема:

вул. Новобузька - пожежа кафе

Миру - пожежа автомобіля

Космонавтів – приліт снаряда

Васляєва - снаряд у квартиру

Першотравнева - осколкове поранення чоловіка

Котельня – снаряд

Будівельників та стоянка Епіцентру на Херсонському шосе (обидва без пошкоджень).

За наявною нині інформацією людські жертви відсутні.

"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення. Написав з адресами, тому що стріляли безладно не цілячись", - повідомив Кім.

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