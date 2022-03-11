Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє про обстріл Миколаєва з північного сходу.
Про це йдеться в його Telegram-каналі.
"Стріляють по місту мразі з північно-східного боку", - написав Кім.
Раніше сьогодні він повідомляв про активні бойові дії під Гур'ївкою.
"Ми намагаємося вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається сховатися", - зазначив глава ОВА.
"Миколаїв дуже, як ніколи, обстрілюють ракетами РСЗВ. Знову горять житлові будинки, є інформація про влучення в один із супермаркетів. Коротше, горить усе, що безумець Путін називає "військовою інфраструктурою НАТО"", - йдеться у повідомленні місцевого Telegram-каналу.
Пізніше Кім повідомив про результати обстрілу, зокрема:
- вул. Новобузька - пожежа кафе
- Миру - пожежа автомобіля
- Космонавтів – приліт снаряда
- Васляєва - снаряд у квартиру
- Першотравнева - осколкове поранення чоловіка
- Котельня – снаряд
- Будівельників та стоянка Епіцентру на Херсонському шосе (обидва без пошкоджень).
За наявною нині інформацією людські жертви відсутні.
"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення. Написав з адресами, тому що стріляли безладно не цілячись", - повідомив Кім.