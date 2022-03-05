Генеральний штаб ЗСУ підготував інформацію щодо російського вторгнення станом на 5 березня.
ЗС РФ продовжують обстріли цивільної інфраструктури, що приводить до втрат серед мирного населення. Окупанти прагнуть оточити Києв, Харків і Миколаїв, а також вийти на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях і створити сухопутний коридор до Криму. Ворог втрачає наступальний потенціал.
На Волинському напрямку просування окупантів вглиб України та активних дій немає. За наявною інформацію, у Білорусі на кордоні з Україною знаходяться готові до наступу боєздатні частини ЗС РБ. Однак морально-психологічний стан військових погіршується, вони деморалізовані.
На Поліському напрямку угруповання військ Східного воєнного округу, Тихоокеанського флоту та повітряно-космічних сил ЗС РФ загальною чисельністю до 15 БТГр продовжує блокувати Київ з північного і західного напрямків.
Силам двох БТГр ворог намагається проникнути до Вишгорода. В районі н.п. Іванків окупанти розгорнули польовий майданчик для військової авіації. У результаті зусиль ВСУ був знищений 488-й мотострілецький Сімферопольський Червонопрапорний полк Західного воєнного округу ЗС РФ.
На Сєвєродонецькому напрямку російські війська ворог веде наступальні дії на Сєвєродонецьк та Харків. У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області в районі н.п. Безсонівка відзначено зосередження до 3 тисяч осіб резервістів, що прибули для поповнення втрат. Морально-психологічний стан резервістів дуже низький.
На Маріупольському напрямку агресор продовжує блокувати Маріуполь, обстрілює інфраструктуру та житлові квартали міста з метою залякування населення. Ворог порушує Міжнародне гуманітарне право та не забезпечує дотримання режиму припинення вогню в "зелених" коридорах.
На Таврійському напрямку військові РФ оточили Маріуполь та намагаються наступати на Запоріжжя. Ворог готується відновити наступ на Миколаїв. В Чорноморській та Азовській операційних зонах противник продовжує підготовку до морської десантної операції.
Ворог несе втрати. ЗСУ збиває літаки над Черніговом та захоплює військові трофеї, які використає проти окупантів.