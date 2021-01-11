Протягом минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемету.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші воїни надали противнику адекватну відповідь. Серед українських захисників бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, - додали у штабі.
"Перемир'я" на Донбасі
- З опівночі 27 липня 2020 року на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.
- 30 жовтня 2020 року о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.
- 24 листопада 2020 року від кулі російського снайпера під Авдіївкою загинув старший солдат 72 ОМБр В’ячеслав Мінкін.
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