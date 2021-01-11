Серед українських захисників бойових втрат немає.

Протягом минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій ЗСУ з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемету.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші воїни надали противнику адекватну відповідь. Серед українських захисників бойових втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, - додали у штабі.

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Автор: Андрій Василюк