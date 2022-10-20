На сьогодні є дані стосовно 8 тис. 709 дітей, яких було примусово депортовано або переміщено, 96 дітей вже вдалося повернути до України.

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, скільки українських дітей примусово депортували до Росії.

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"На сьогоднішній день ми володіємо даними стосовно 8 тис.709 дитини. Це діти, які, за заявами батьків, за заявами знайомих і родичів, були визнаними такими, як примусово депортованими або переміщеними",- сказала Герасимчук.

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Вона зауважила, що викрадених українських дітей окупанти намагаються максимально розподілити по всій території Росії, щоб їх було якомога складніше знайти.

"Деяких дітей розміщають в закладах охорони здоров’я, деяких в дитячих установах. Їх максимально розпорошують по всій території РФ, щоб нам складніше було їх знайти. Відправляють якомога далі від України, і це факт. Вони намагаються стерти будь-яку приналежність дитини до її рідної країни, намагаються стерти її ідентичну приналежність. Однозначно, все що ми маємо пам’ятати, чому росіяни по суті викрадають українських дітей – це здійснення акту геноциду українського народу через українських дітей",- додала Герасимчук.

Уповноважений президента з прав дитини зазначила, що перш за все для повернення дітей потрібно володіти широкою інформацією, яка допоможе їх розшукати.

"Для того, щоб нам якомога швидше повернути дітей назад до України, нам потрібно володіти якомога ширшою інформацією стосовно дитини, тобто всі її персональні дані. І якщо ми говоримо про ці практично 9 тис. дітей, щодня цифра збільшується, слідкувати за цим можна на порталі "Діти війни" (https://childrenofwar.gov.ua/)... На сьогодні вдалося повернути 96 дітей. Це немало. Тому що за кожною цифрою стоїть доля людини", - додала Герасимчук.

За її словами, для розшуку примусово вивезених дітей українська сторона намагається залучити всі доступні можливості, тому що універсального алгоритму повернення на даний час не існує.

"На сьогодні ті списки дітей, які ми маємо, ми передаємо до міжнародної спільноти - міжнародним організаціям, в тому числі Міжнародному комітету Червоного хреста. І намагаємося вибудувати співпрацю, оскільки саме ця організація має найпотужніший мандат щодо пошуку дітей на території інших країн і моніторингу умов їх перебування. Звичайно, ми не просимо допомогти повернути дітей, ми просимо їх розшукати, а вже далі Україна буде повертати своїх дітей власноруч, можливо, за допомогою третьої країни. Але на сьогоднішній момент, ця співпраця поки що лише вибудовується. Досить непросто повернути дитину, і універсального алгоритму, на жаль, не існує", - зазначила Герасимчук.

Депортація українців у РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня станом на 13 жовтня російські окупанти незаконно вивезли з Херсона близько 170 дітей.

Також у жовтні міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти в Енергодарі відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю Росії, але немає упевненості, що ці діти повернуться додому.

Загалом Росія депортувала з окупованих українських територій понад 1 млн 600 тис. громадян України.

Перед депортацією мирних українців окупанти примушують їх проходити через так звані фільтраційні табори. Там їх допитують, примушують роздягатися, аби перевірити татуювання, нерідко застосовують силу. Деякі люди з таких таборів не повертаються.

Крім того, російські війська викрадають і депортують українських дітей, яких потім віддають на незаконне всиновлення в Росії. Процедура такого "всиновлення" передбачає знищення всіх документів та інформації про рідних батьків, дозволяє зміну імені.

1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тис. українських дітей було незаконно вивезено до Росії.

11 вересня у Мінреінтеграції повідомили про повернення до України з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.