ЗСУ рекомендує російським окупантам скласти зброю.

Заступник головнокомандувача Збройних сил України, генерал-лейтенант Євген Мойсюк звернувся до російських загарбників.

"Від імені Збройних сил України я звертаюся до російських військовослужбовців, яких на нашу землю привела ця безглузда жорстока війна. Задумайтеся, чому ви тут, за що воюєте, чого хочете домогтися. Сподіваюся, ви переконалися, що тут на вас ніхто не чекав і що вам нічого робити на нашій землі. Повірте, наша справа права, а ви - інструмент в руках своїх правителів", - сказав Мойсюк.

Також він порекомендував росіянам скласти зброю, підняти руки. Оскільки це єдиний варіант, як вони можуть повернутися додому живими.

"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши своє життя і гідність. Складіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці і мирні жителі могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш квиток додому. Ідіть захищайте свою Батьківщину, а не руйнуйте нашу", - додав він.

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