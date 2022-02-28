З моменту ескалації ситуації на Донбасі, яка трапилася 17 лютого, окупанти вбили 46 мирних жителів Донеччини, 133 особи дістала поранення, з них дві дитини.

Внаслідок обстрілів окупантів за добу постраждали 14 цивільних осіб, з них 6 осіб загинуло.

Як повідомляє у Facebook поліція Донецької області, внаслідок обстрілів окупантів за добу постраждали 14 цивільних осіб: загинули 6 людей, 8 поранено.

В повідомленні зазначається, що загалом з моменту ескалації 17 лютого окупанти вбили 46 мирних жителів Донеччини, 133 особи дістала поранення, з них дві дитини.

Поліція виїжджає на місця обстрілів і ретельно документує наслідки воєнної агресії РФ.

В повідомленні сказано, що під вогнем ворога опинилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, м. Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними пошкоджено щонайменше 42 будинки.

Зокрема, ввечері було вкотре обстріляно селище Сартану, яку війська РФ цілеспрямовано стирають с лиця землі. Загинуло 2 людини, 5 поранено.

В повідомленні сказано, що прямо зараз наші захисники боронять Маріуполь, "гарячою" точкою залишається й Волноваха. Окупанти б’ють по житлових будинках, не даючи змоги евакуювати мирне населення, яке опинилося в заручниках ворога. В зоні ураження залишаються діти.

Як повідомляв УНІАН, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив, що сьогодні о 12:30 в місті Охтирка на Сумщині підірвали нафтобазу.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.