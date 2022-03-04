Українські засоби ППО продовжують знищувати окупантів у небі.

Йде дев'ятий день оборони України від окупаційних військ Російської Федерації. Наші Збройні Сили продовжують чинити опір натиску ворога. За офіційною інформацією, кількість убитих ворогів перевищила дев'ять тисяч. І вона буде постійно зростати, адже ЗСУ проявляють чудеса доблесті і майстерності. Нещодавно вони записали на свій рахунок ще одну невелику перемогу — збитий російський винищувач Су-25 на донецькому напрямку.

Про це повідомив Генштаб на своїй офіційній сторінці на Facebook: "Сьогодні, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак використовував своє озброєння проти помешкань мирних громадян та цивільної інфраструктури. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки. Слава Україні! Бий окупанта!"

Журналіст Юрій Бутусов доповнив інформацію від Генштабу. За його словами, Су-25 збили солдати 54 механізованої бригади, продемонструвавши майстерність у протиповітряній обороні.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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