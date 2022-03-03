Збройні Сили України продовжують тіснити російських окупантів на околиці Києва. Вчора ворог намагався захопити Іванків, однак наші солдати дали відсіч, і тепер за населений пункт ведуться бої. А ось Бучу ЗСУ повністю звільнили. Зараз над містом вже майорить прапор України. Як його піднімали, показано в ролику нижче.
На відео можна почути голос одного з наших солдатів: "Місто Буча, 3 березня 2022 року. Піднімаємо український прапор над містом".
Далі показується сам процес встановлення прапора, який закінчується традиційним привітанням "Слава Україні" і відповіддю – "Героям слава".
Варто також відзначити, що Буча — не перше місто, звільнене ЗСУ. Раніше наша мужня армія очистила від противників Макарів, а нещодавно вона вийшла до кордону з Росією на сумському напрямку.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
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