За його словами, Естонія не надавала дозволу на військові операції в повітрі чи на морі.

Україна має повне право захищатися від агресора, а атака на російське судно Sparta II у Фінській затоці стала проявом "самооборони України у війні, розв’язаній Росією". Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, якого цитує ERR.

Він зазначив, що Естонія підтримує контакт із фінськими колегами та союзниками. На прохання Фінляндії до району події було направлено корабель ВМС "Генерал Курвітс", який бере участь у гасінні пожежі

"Ми координуємо кожен крок із нашими північними сусідами та діємо рішуче. Європа дедалі гостріше відчуває наслідки російської агресії проти України. Інцидент у Фінській затоці – черговий побічний ефект російської агресивної війни та самооборони України. Україна має право захищатися", – підкреслив Цахкна.

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Він запевнив, що Естонія не надавала жодній іноземній державі дозволу на використання повітряного простору чи морської акваторії країни для проведення військових операцій. За його словами, безпосередньої військової загрози для Естонії немає, і у зв’язку з інцидентом рівень військової загрози з боку Росії не підвищився.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив у соціальних мережах, що обговорив ситуацію у Фінській затоці з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, який також наголосив на праві України захищатися від агресора.

Додамо, що на даний момент Генштаб Міноборони України не коментував атаку на судно Sparta II. Таким чином, офіційного підтвердження причетності України немає.

Атака на військовий суховантаж Sparta II – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2026 року у Фінській затоці після атаки дронів загорілося російське вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда. Це судно належить держкомпанії "Оборонлогістика", яка є єдиним офіційним перевізником Міноборони РФ

Капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004–2020 роках Андрій Риженко сказав, що удари могли бути завдані морськими дронами.

За його словами, судно Sparta II у 2022 році курсувало між російським портом Новоросійськ і сирійським портом Тартус. За його словами, саме воно тоді доставило з Сирії ракети для системи С-300, якими РФ завдавала ударів по території України. Після цього судно потрапило під санкції США.

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