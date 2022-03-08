Антон Геращенко опублікував список військовослужбовців-окупантів, які здалися в полон.

З'явилася інформація про російських окупантів, які вторглися в Україну і здалися в полон. Матерям військових пропонується список, в якому вони можуть знайти імена і прізвища своїх синів.

Його на своїй сторінці в Telegram опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

Він розмістив документ, в якому міститься інформація про 32 військових Росії, які опинилися в полоні. Геращенко вказав, що всі вони живі і зможуть повернутися додому, але тільки тоді, коли РФ зупинить цю війну.

"До уваги матерів російських військовослужбовців-окупантів здалися в полон. І всіх зацікавлених осіб. публікую списки ваших синів. У цьому списку їх 32. Їм пощастило. Вони залишилися в живих і повернуться до вас додому, коли ви зупините цю безглузду і жорстоку війну", - написав радник глави МВС.

Геращенко просить максимально поширити цей список по РФ, бо там інформація про війну приховується і спотворюється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські військовополонені будуть працювати на відновлення економіки України. З ними звертатимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

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