Особливо ці зусилля посилилися на тлі звільнення двох американських заручників з полону ХАМАС.

Після звільнення двох американських заручників із Гази США та кілька європейських країн таємно змушують Ізраїль відкласти наземне вторгнення в анклав, побоюючись, що це практично зведе нанівець зусилля щодо звільнення інших заручників у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на високопоставлеоного дипломатичного чиновника. Західні уряди, які зараз тиснуть на Ізраїль, мають громадян серед зниклих безвісти. Вони вважають, що час грає не на їхню користь, адже з кожним днем все важче забезпечити звільнення заручників.

"Уряди визнають, що наземне вторгнення є дуже ймовірним, і не відмовляють Ізраїль від цієї операції, радше затримують її, щоб побачити, чи матимуть додаткові дипломатичні зусилля успіх", - каже чиновник на умовах анонімності.

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Війна ХАМАС проти Ізраїлю - що відомо

7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС раптово атакувало Ізраїль. Напад палестинців забрав життя понад 1200 людей, в основному цивільних осіб. Станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України. Близько 3000 осіб отримали поранення, в полон в сектор Гази були викрадені більше сотні людей.

Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", завдаючи удари по території сектора Гази. Також Ізраїль оголосив про повну блокаду Гази, зокрема, перекрив подачу води та електрики. ХАМАС же погрожував стратити цивільних заручників у відповідь на удари по Газі.

Також Ізраїль готував наземну операцію проти бойовиків на території сектора Гази. Іран, якого підозрюють у причетності до атаки ХАМАСу, попередив Єрусалим, що наземна операція спричинить відповідь з їхнього боку. Також погрози в бік Ізраїлю озвучували бойовики іншого угруповання, яке також пов'язують з Іраном, - "Хезболли", що базується в Лівані.

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