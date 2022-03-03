Всього в список будуть включені 22 російських оборонних підприємства.

Генсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вводять "широкі" санкції щодо російського оборонного сектора.

За його словами всього в список будуть включені 22 російських оборонних підприємства.

"У тому числі компанії, які виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, ракети, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби — ті самі системи, які зараз використовуються для нападу на український народ, порушення прав людини, порушують міжнародне гуманітарне право", - сказав Блінкен.

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