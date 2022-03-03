Обмеження запровадили проти 47 осіб, пов'язаних з підсанкційними бізнесменами.

Білий дім оголосив про новий пакет жорстких санкцій проти впливових росіян за вторгнення РФ в Україну. Цього разу до санкційного списку увійшли прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков та 19 олігархів та 47 осіб з їхнього близького оточення.

Про це повідомили у Білому домі.

"Сьогодні Сполучені Штати у координації з союзниками та партнерами націлені на російську еліту та членів сімей, які продовжують підтримувати президента Путіна, незважаючи на його жорстоке вторгнення до України. Ці особи збагатилися за рахунок російського народу, а деякі підняли членів своїх сімей на високі посади. Інші сидять на чолі найбільших російських компаній і відповідають за надання ресурсів, необхідних для підтримки вторгнення Путіна до України", ­– повідомили у Білому домі.

Російська еліта та члени сімей будуть відключені від фінансової системи США, їхні активи будуть заморожені, а майно заблокують для використання.

Санкції запровадили проти осіб з найближчого оточення Путіна:

Алішер Бурханович Усманов – один з найбагатших людей Росії і близький союзник Путіна. Його власність буде заблоковано для використання в Сполучених Штатах і громадянами США, включно з його супер'яхтою, однією з найбільших у світі, щойно арештовану союзником Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії.

– один з найбагатших людей Росії і близький союзник Путіна. Його власність буде заблоковано для використання в Сполучених Штатах і громадянами США, включно з його супер'яхтою, однією з найбільших у світі, щойно арештовану союзником Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії. Дмитро Пєсков ­– речник Путіна, є головним постачальником путінської пропаганди.

Сполучені Штати запроваджують візові обмеження для 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей і близького оточення. Президент США Джо Байден заявив, держава продовжить працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути до відповідальності російських олігархів і корумпованих лідерів, які отримують прибуток від цього насильницького режиму.

США та уряди всього світу працюватимуть над виявленням та заморожуванням активів російських еліт та членів їхніх сімей у відповідних юрисдикціях – їхні яхти, розкішні апартаменти, гроші та інші неправомірні прибутки.

До санкційного списку також увійшли:

Микола Токарєв (його дружина Галина, дочка Майя та дві його компанії з елітної нерухомості);

Борис Ротенберг (його дружина Карина та його сини Роман і Борис);

Аркадій Ротенберг (його сини Павло, Ігор та дочка Лілія);

Сергій Чемезов (дружина Катерина, син Станіслав і падчерка Анастасія);

Ігор Шувалов (його п'ять компаній, його дружина Ольга, його син Євген і його компанія та літак, його дочка Марія та її компанія);

Євген Пригожин (його три компанії, дружина Поліна, дочка Любов і син Павло);

Дмитро Пєсков – прессекретар президента Путіна;

Алішер Усманов (його супер'яхта, одна з найбільших у світі і щойно захоплена Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії).

"Запровадження візових обмежень для 19 російських олігархів, їхніх 47 членів сімей та близького оточення: сьогодні Держдепартамент оголошує про нову політику щодо візових обмежень, щоб обмежити видачу віз деяким російським олігархам, членам їхніх сімей та близького оточенням", – йдеться в повідомленні.

США також вводять санкції проти об’єктів дезінформації:

Фонд стратегічної культури SDN та пов’язані з ним видання "Одна Родина", "Ритм Євразії" та "Журнал Камертон";

SouthFront;

SDN InfoRos;

"Новий східний прогноз";

"Східний огляд";

United World International.

США також запроваджуються обмеження щодо 26 осіб із Росії та України, які відіграють центральну роль у цих організаціях, що дає змогу уряду РФ поширювати дезінформацію та впливати на сприйняття їхнього вторгнення до України. Зазначається, що ці організації поширюють неправдиві наративи, які просувають російські стратегічні цілі та фальшиво виправдовують діяльність Кремля.

Нагадаємо, 24 лютого Росія вдерлася в Україну, агресор почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував й мирні міста. Українську територію також бомбили з території Білорусі.

Низка країн світу вирішили покарати російську владу за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції.

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