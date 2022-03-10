Створення статистики поки ускладнене.

За останні 15 днів у полон задалися понад пів тисячі російських солдатів, що воювали проти України.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Офіс президента.

"Дуже утруднена статистика. Тому що дуже багато осередків прямого бойового зіткнення і полонені потрапляють у різні наші частини. Зараз не виходить це оперативно звести в одну таблицю", - зазначили в ОПУ.

За наявною оцінкою - наразі полонених близько 500-700.

Напередодні радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що в полон потрапили за час війни 250-300 російських військовослужбовців "строковиків".

Також в Україні заговорили про табори для російських полонених.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявляв, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки.

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