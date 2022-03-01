Прикордонники звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти з повнопривідною легковою та вантажною автомобільною технікою, пасажирськими автобусами.

Прикордонникам у західних областях України терміново потрібні техніка підвищеної прохідності та водії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Прикордонники звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти з повнопривідною легковою та вантажною автомобільною технікою, пасажирськими автобусами", - йдеться у повідомленні.

Зазначений транспорт необхідний для виконання бойових завдань з оборони нашої держави.

"А також звертаємося до громадян, які мають можливість при необхідності здійснити перевезення особового складу та вантажів власним автотранспортом", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.