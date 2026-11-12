Обмеження швидкості Starlink впливає на роботу ППО: Ігнат розкрив наслідки

Він зазначає, що зараз Україна разом з партнерами з’ясовує причини такого обмеження.

Обмеження швидкості Starlink та Starshield негативно впливає на роботу української ППО, обмежує можливості по знищенню ворожих повітряних цілей. Про це в в етері "Київ 24" сказав керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що ситуація з обмеженням швидкості Starlink повторюється вже не вперше, і ці обмеження безпосередньо впливають на роботу української ППО. "Сьогодні Starlink і Starshield використовуються, щоб перехоплювати ворожі дрони, реактивні цілі, щоб захистити державу від терористичних атак, які тривають практично цілодобово", - наголосив Ігнат.

За його словами, українська сторона зараз з'ясовує з партнерами із США причини ситуації із обмеження швидкості Starlink.

Відео дня

Він зазначив, що з 7 ранку сьогодні, 12 листопада, також відбувалися атаки. "Станом на 13 годину маємо 78 БПЛА, з яких близько 40 є реактивні",- сказав Ігнат. При цьому додав, що перехоплювати реактивні БПЛА на великій висоті і швидкості можна вкрай обмеженими засобами, передусім, розрахунок іде на льотчиків-винищувачів.

Також Ігнат розповів, що під час нічної атаки ворог міг застосувати чотири типи ракет, які летять по балістичній траєкторії - "Іскандер-М", "Циркон", ракети С-400 та північнокорейські КН-23. При цьому додав, що остаточно типи ракет мають встановити спеціалісти після аналізу уламків.

Обмеження Starshield в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив сьогодні, 12 листопада, що Сили оборони знову зіткнулися з проблемою обмеження швидкості при роботі військових терміналів супутникового зв’язку Starshield.

За його словами, наші підрозділи уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території, діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год

У жовтні 2026 року була аналогічна ситуація. Тоді радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов сказав, що Україна веде переговори зі SpaceX та Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield.

Він розповів, що обмеження було введено без попередження вранці 15 жовтня. Передача інтернет-даних переривається, коли швидкість руху терміналу зв’язку перевищує 160 км/год, що характерно для українських дронів, оснащених Starshield.

Флеш зазначив, що це обмеження змусило безпілотники літати повільніше, ніж зазвичай, що спростило росіянам їх виявлення або ухилення від них.

Вас також можуть зацікавити новини: